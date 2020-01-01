AvaTrade – ваш надежный партнер
AvaTrade – универсальная торговая площадка, где можно удобно и выгодно работать с опционами. Она имеет простой интерфейс и широкий функционал, поэтому подойдет для новичков и профессионалов, желающих использовать современные инструменты, проводить сделки с применением новых функциональных разработок в данной области.
Удобство торговой платформы
Популярность и функциональность платформы AvaTrade подтверждают тысячи сделок, которые ежемесячно совершают постоянные и новые пользователи. Работать на площадке можно с любыми активами, совершая краткосрочные и долгосрочные сделки, получая хорошую прибыль. Даже новички, которые только присоединились к числу трейдеров, работающих на AvaTrade, могут рассчитывать на отличные перспективы и активный профессиональный рост. Это становится возможным благодаря содержательному обучающему разделу, который включает полезные информационные материалы и дельные советы, которые обязательно пригодятся на практике. Также мы обеспечиваем пользователям качественную техническую поддержку. Благодаря ей все возникающие вопросы удается решать быстро и результативно.
Более подробно об обучении
Вместе с AvaTrade освоить тонкости работы с опционами будет совершенно несложно. В обучающем разделе есть вся информация, которая может пригодиться новичкам. Это: базовые основы для успешной работы с опционами; общее определение, существующие их виды, оценка степени важности для финансового рынка;
более подробная информация для тех, кто хочет постичь секреты трейдинга, сделать свою работу в этом направлении максимально успешной; рекомендации к организации торговли, которые обязательно пригодятся на практике: основы и методы технического анализа, самые простые и популярные стратегии с высокими показателями эффективности. Они дополняются тематическими вебинарами, в которых каждый желающий может принять участие.
Обучающих материалов достаточно, чтобы каждый пользователь платформы мог рассчитывать на статус опытного трейдера в будущем.
Доступность площадки
Важным преимуществом AvaTrade является возможность пользования функционалом платформы с любого устройства. Это не только персональные компьютеры, но и смартфоны, планшеты на операционных системах iOS и Android. Благодаря мобильности вы можете проводить операции с опционами в любое время и в любом удобном месте, не упуская возможности заключить выгодную сделку. Это то качество, которое играет важную роль для современных людей при насыщенных жизненных ритмах и высоком уровне занятости.
Еще больше возможностей с VIP-аккаунтом
VIP-аккаунт позволяет заключать сделки, пользуясь поддержкой профессионального трейдера. Он поможет уменьшить риски и количество убыточных операций, обрести ценные знания, которые пригодятся в будущем, найти эффективные стратегии, позволяющие получать желаемую прибыль. Работая в паре с опытным специалистом, вы повысите количество прибыльных сделок до 90%, сможете точно и быстро расшифровывать торговые сигналы, составлять план дальнейшей деятельности, повышая уровень своего профессионализма.
Выгодная торговля доступна уже сейчас
Чтобы работать на платформе AvaTrade, вам достаточно пройти простой процесс регистрации. После его завершения и авторизации на сайте вы сможете пользоваться всеми предусмотренными для трейдеров возможностями. Вы будете постоянно чувствовать поддержку профессиональной команды, состоящей из квалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт. Они всегда готовы прийти на помощь, ответить на все ваши вопросы.
Вместе с AvaTrade вы получите шансы на непрерывный рост, совершенствование обретенных ранее знаний и навыков. Это отличная возможность достичь желаемых высот в области трейдинга.